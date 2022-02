Governo: Mulè (FI), dopo governo emergenza centrodestra unito per riforme incisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Ci è costato 20 miliardi in tre anni. Il 70 per cento dei beneficiari è diventato percettore fisso. Dalla sua introduzione il reddito di cittadinanza, uno dei provvedimenti più costosi degli ultimi anni, è stato un palliativo alla povertà ma, per tutto il resto, un fallimento: dall'inserimento lavorativo alle politiche attive". Lo sottolinea il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. "Senza dimenticare - prosegue - le enormi truffe degli 'sciacalli' del reddito di cittadinanza, mafiosi compresi. Bisognerà uscire dal torpore e tornare alla realtà. Si potrà fare dopo la parentesi del governo di emergenza nazionale con riforme incisive: Forza Italia è oggi responsabilmente parte dell'esecutivo per dare un aiuto reale a imprese e famiglie che stanno facendo i conti con il caro energia. Perché non possiamo permetterci una regressione della crescita economica del paese mentre confidiamo di uscire dalla pandemia. Ma terminata la legislatura tra poco più di un anno, il centrodestra unito - conclude - dovrà tornare al governo con un programma che dalle tasse al lavoro e fino alla giustizia non potrà sovrapporsi a quello della sinistra". (Rin)