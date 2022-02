Casa: Comune di Milano, aperto un bando per appartamenti in locazione agevolata al Vigentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano prosegue l'impegno per favorire l'affitto a tariffe agevolate e la vendita in edilizia convenzionata e sostenere così le persone che vogliono acquistare o prendere in locazione un immobile ma faticano o sono impossibilitate a rivolgersi al mercato libero. Al quartiere Vigentino due progetti permetteranno a centinaia di famiglie di acquistare o affittare un appartamento nei prossimi 24 mesi. È stato infatti aperto il bando per gli affitti agevolati di 5Square, il grande intervento di rigenerazione urbana in via Antegnati che prevede il recupero di cinque edifici abbandonati dal gruppo Ligresti e acquistati da Redo sgr per la loro completa riqualificazione. L'intervento prevede una nuova area residenziale con un parco, spazi per la socialità, aree giochi, 7.200 mq di verde pubblico e 1.700 mq destinati a servizi locali urbani tra cui un poliambulatorio e un consultorio familiare. Il bando per gli affitti agevolati sarà aperto fino al 29 aprile e prevede la possibilità di affittare 105 appartamenti (84 bilocali e 21 trilocali) con un contratto di locazione '4+4' e una spesa massima di 487 euro mensili per i bilocali, di 532 euro e 770 euro per le differenti tipologie di trilocali. Sempre in questi giorni, in Municipio 5, è stato presentato il nuovo progetto che trasformerà via Amidani attraverso il recupero degli edifici Unipol acquistati da Redo sgr e la realizzazione di 230 appartamenti che saranno messi in vendita a prezzi calmierati. "Due nuovi tasselli per contenere la crescita dei costi delle case in città – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla casa -. Vogliamo offrire nuove opportunità abitative, a prezzi convenzionati, rivolte soprattutto alle giovani famiglie." "Il modello di housing sociale proposto per via Antegnati e via Amidani, già sperimentato in altri quartieri di Milano, rappresenta una novità positiva e apprezzabile - dichiara Natale Carapellese, Presidente del Municipio 5 -. Ritengo che una città più attenta e aperta ad ogni estrazione sociale si misuri realmente con progetti innovativi come questi".(Com)