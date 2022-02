Ucraina: ministro Esteri spagnolo Albares, Ue sia coesa nell'affrontare la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve essere coesa per affrontare al meglio sfide come quella attualmente presente in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Secondo Albares, "uniti" si possono affrontare adeguatamente anche altre sfide come la crisi climatica, quella legata alla sicurezza e l'aumento del prezzo dell'energia. "Si tratta di problemi europei che richiedono una risposta europea", ha sottolineato. Secondo il ministro spagnolo, inoltre, i fondi stanziati tramite il programma Next Generatio Eu "fanno aumentare la coesione" e il governo spagnolo "vuole unire sempre più la nostra regione".(Geb)