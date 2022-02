Russia-Francia: portavoce Cremlino, diplomazia di Parigi diffonde contenuti riservati dei colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri francese diverse volte ha diffuso deliberatamente i contenuti riservati dei negoziati tra Mosca e Parigi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, parlando all'emittente "Rossiya 24" mentre si è da poco concluso il colloquio telefonico tra i presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin e Emmanuel Macron. Peskov ha fatto in questo modo riferimento alle parole del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, il quale commentando l'incontro a Mosca del 7 febbraio tra Putin e Macron ha affermato che il presidente russo sarebbe aperto alla possibilità di far decadere l'iniziativa parlamentare per il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche del Donbass. Secondo Peskov, quello di Le Drian è stato un comportamento inappropriato. "Questo non ha assolutamente niente a che fare con il presidente francese, ma i colleghi del ministero degli Esteri francese hanno coscientemente permesso queste fughe di notizie già diverse volte", ha osservato il portavoce del Cremlino. (Rum)