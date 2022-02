Sicurezza: De Corato, ogni fine settimana commentiamo un bollettino di guerra, servono subito militari sulle strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta chiacchere, servono i militari sulle strade subito. Ancora un fine settimana all'insegna delle aggressioni, della violenza gratuita e delle coltellate. Ormai dobbiamo commentare un bollettino di guerra, ben sette ragazzi accoltellati in una zona dove da tempo dico che va portata maggior attenzione. Nella mappa degli interventi di Areu dovuti ad aggressioni quella è la zona insieme a Navigli e Centrale dove viene prestato il maggior numero di soccorsi”. Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato commentando le aggressioni della scorsa notte. “Se non esiste presidio della città è normale che queste vicende continuino ad accadere. Riportare sulle strade i militari affinché presidino in maniera dinamica le zone della movida – prosegue - per ora è la soluzione più semplice e immediata da poter realizzare. Le zone della movida sono diventate terreno di scontro di bande di giovani che smetterei di definire baby gang perché per me un ragazzo di 17 anni non può essere definito 'baby' ma semmai giovane delinquente”. I commercianti e gli avventori di queste zone devono essere protetti da questa violenza dilagante, non è possibile uscire la sera e rischiare una rapina o ancor peggio di finire in ospedale". "Dalla mezzanotte alle 10 di mattina – sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia - Areu è dovuta intervenire 23 volte per eventi violenti, otto persone accoltellate, tre in Piazza Duca d'Aosta, una in Piazza Gae Aulenti, una in Corso Como, uno in via Castiglioni e l'ultima alle 10 di questa mattina in via Marco Aurelio”. “Presto ai mezzi di soccorso di AREU il mio assessorato fornirà delle telecamere e delle body cam perché credo che la loro tutela debba essere sempre più garantita", conclude De Corato, ricordando anche che “nel 2021, gli interventi effettuati da Areu in strada a Milano sono stati 2412 oper aggressioni, 307 per liti, 210 per risse, 128 per ferimenti da arma bianxa e sette per sparatorie”.(Com)