Donbass: portavoce Cremlino, dubbi che Zelensky voglia rispettare accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha tutti i motivi per dubitare che l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky sia pronto, volenteroso ed in grado di rispettare gli impegni degli accordi di Minsk. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, parlando all'emittente "Rossiya 24". Peskov ha spiegato che il presidente ucraino vuole principalmente discutere della situazione nel Donbass con la Russia, ma dovrebbe capire che Mosca non è una parte del conflitto. Secondo Peskov, inoltre, le continue previsioni da parte degli occidentali di un'invasione russa dell'Ucraina sono "provocatorie" e possono avere conseguenze negative.(Rum)