Azione: Calenda, porto partito al 20 per cento e ve lo lascio

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Io porto questo partito al 20 per cento e poi ve lo lascio”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, chiudendo il Congresso del partito a Roma. “Noi siamo nel campo della Repubblica e della responsabilità, e in quel campo rimaniamo ad attendere chi vuole venire, come compagno o come avversario”, ha aggiunto.(Rin)