Bulgaria: ministra Difesa spagnola Robles domani visita base Graf Ignatievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, si recherà domani in Bulgaria per dimostrare l'impegno della Spagna nei confronti della Nato e delle missioni di sorveglianza e deterrenza nel mezzo dell'escalation delle tensioni con la Russia. Secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa, Robles visiterà la base bulgara di Graf Ignatievo, dove sono schierati quattro aerei da combattimento Eurofighter del 14mo Stormo della Forza aerea spagnola, con sede ad Albacete. Si tratta di una missione di polizia aerea della Nato per prevenire l'incursione di aerei non identificati. In totale, la Forza aerea spagnola schiera in questa missione circa 130 militari all'interno del contingente. La ministra ha sottolineato che questa missione fa parte dei normali impegni della Spagna con la Nato come è stato pianificato da mesi e che i caccia spagnoli non prenderanno parte in nessun caso missioni offensive. La missione dei caccia spagnoli nella base Graf Ignatievo, che durerà fino al 31 marzo, è di intercettare qualsiasi aereo che sorvola il suo spazio aereo senza identificarsi o senza aver presentato un piano di volo. (Spm)