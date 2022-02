Ucraina: ministro Esteri Kuleba, non pianifichiamo provocazioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non sta pianificando bombardamenti o provocazioni contro la Russia e vuole la pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba all'emittente televisiva "Ucraina 24". "L'Ucraina non sta pianificando e non sta conducendo alcuna operazione militare offensiva o provocazione, sabotaggio, bombardamento del territorio russo. Non stiamo cercando la guerra, stiamo lavorando per la pace", ha detto Kuleba. Il ministro ha aggiunto che Kiev richiede un'indagine internazionale sull'incidente relativo ai missili ucraini che avrebbero colpito il territorio russo. (Rum)