Usa: Congresso e Casa Bianca pronti a una stretta sugli investimenti in Cina (2)

- Secondo i sostenitori di tali iniziative, osserva “Politico”, queste ultime sarebbero in ogni caso necessarie per evitare che le banche statunitensi finanzino lo sviluppo tecnologico della Cina e per ridurre la dipendenza delle catene di approvvigionamento Usa dai prodotti cinesi in particolare nel caso di settori chiave come la farmaceutica, l’energia e la difesa. “Siamo nel pieno di una guerra economica, che questo termine ci piaccia o meno”, ha dichiarato il senatore democratico Bob Casey, promotore dell’iniziativa congressuale assieme al repubblicano John Cornyn. “Credo che sia diventato necessario esaminare delle questioni di cui, forse, 10 o 15 anni fa non avremmo dovuto preoccuparci”. Il testo di Casey e Cornyn, la cui presentazione è stata più volte rinviata in passato, è oggi appoggiato dalla maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti. (Nys)