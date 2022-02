Business news: webinar su nuove tecnologie in agricoltura sostenibile, emerse possibili sinergie Singapore-Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Singapore ha organizzato, insieme all’agenzia SGInnovate, un webinar sulle nuove tecnologie nell’agricoltura sostenibile. Lo riferisce una nota della Farnesina. All’evento, “Uncovering Agriculture 4.0 – Sustainable Technologies”, che si è svolto nei giorni scorsi, hanno partecipato Gianni Ferretti, docente del Politecnico di Milano, Chiara Corbo, direttrice dell’Osservatorio Smart Agrifood, Daniele Benatoff, cofondatore di Planet Farms; tra i partecipanti anche dirigenti della Singapore Food Autority e del Nus Agritech Center. Nel corso della discussione, sono emersi molti elementi di ricerca e sviluppo in comune fra Italia e Singapore e possibili future sinergie. In particolare molto interesse ha suscitato l’esperienza e la tecnologia di Planet Farms in Italia. Il tema delle nuove tecnologie in campo agricolo ha avuto di recente una forte accelerazione a Singapore in seguito alla pandemia, con il piano governativo “30by30” che prevede un aumento della produzione locale del cibo, dall’attuale dieci al 30 per cento entro il 2030. Anche in Italia, del resto, il settore agritech sta diventando uno dei settori di punta di sviluppo tecnologico come dimostra quanto prevede in tal senso il bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Punto in comune con Singapore in campo agritech non sono solo le tecnologie sull’agricoltura di precisione ma anche la prospettiva di sviluppo di ecosistemi integrati in cui Stato, università, enti di ricerca, imprese, startup e capitali finanziari possano collaborare in maniera integrata e sinergica. (Com)