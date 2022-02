Business news: colosso telecomunicazioni sudcoreano Kt pagherà una multa di 6,3 miliardi di dollari negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kt, prima per fatturato tra le aziende sudcoreane del settore delle telecomunicazioni, verserà una sanzione pecuniaria di 6,3 miliardi di dollari alla Commissione per i titoli e gli scambi (Sec), l'ente federale degli Stati Uniti preposto alla vigilanza della borsa valori. La sanzione chiuderà un contenzioso con le autorità federali statunitensi legato alla violazione della Legge sulle pratiche corruttive straniere. Lo ha annunciato la stessa Sec tramite un comunicato pubblicato nella giornata del 18 febbraio. Kt dovrà versare in particolare 3,5 miliardi di dollari in sanzioni amministrative e 2,8 miliardi di dollari in interessi di sboccatura. L'agenzia ha concesso all'azienda sudcoreana un mese di tempo per saldare l'importo. Il pagamento della sanzione comporterà l'archiviazione di un contenzioso in corso da oltre due anni: Kt è accusata dalle autorità statunitensi di pratiche di bilancio inadeguate e di aver effettuato pagamenti impropri a beneficio di parlamentari e funzionari pubblici in Corea del Sud e Vietnam. Le autorità statunitensi hanno anche contestato all'azienda l'assenza di politiche interne sostanziali contro la corruzione. (Nys)