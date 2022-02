Business news: multinazionale cinese Alibaba ridurrà partecipazione nella controllata Keruyun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Alibaba ridurrà la partecipazione in Keruyun, un’azienda di sua proprietà che gestisce una piattaforma SaaS (Software as a Service) dedicata ai settori della ristorazione, della vendita al dettaglio e della cura della persona. Keruyun è stata fondata nel 2012 e assiste le aziende nel processo di digitalizzazione e aggiornamenti “intelligenti”. Nel 2020 è diventata una consociata del dipartimento Local Life di Alibaba. L’azienda ha sede a Pechino e opera in quasi 100 città, tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu e Wuhan. Ha nel suo libro paga oltre 5.000 dipendenti e più di 800 agenti autorizzati in Cina. Entro il 2036, Keruyun prevede di servire 2 miliardi di consumatori, creare 100 milioni di posti di lavoro e accrescere i guadagni di 10 milioni di piccole e medie imprese (Pmi). (Cip)