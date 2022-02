Business news: ministero Esteri Cina, tuteliamo proprietà intellettuale, Usa siano "oggettivi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sempre attribuito "grande importanza" alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed esorta gli Stati Uniti a guardare in modo "oggettivo" gli sforzi e i risultati ottenuti dal Paese in materia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, dopo che l'Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti (Ustr) ha incluso AliExpress di Alibaba e WeChat di Tencent nella sua annuale lista nera per i reati di pirateria e vendita di merci contraffatte. "Più di 110 mila domande di brevetto sono state depositate in Cina da entità straniere nel 2021, con un aumento del 23 per cento rispetto a un anno fa, a dimostrazione della ferma fiducia accordata dalle aziende all'ambiente imprenditoriale cinese", ha sottolineato Wang. La lista nera dell'Ufficio comprende attualmente 42 mercati online e 35 mercati fisici. AliExpress si è rifiutata di commentare mentre Tencent ha espresso "forte disaccordo" per l'inclusione nella lista. (Cip)