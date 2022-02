Business news: Arabia Saudita, governo trasferisce il 4 per cento di Aramco al fondo sovrano Pif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato il trasferimento del 4 per cento delle azioni del colosso petrolifero Aramco al maxi-fondo sovrano Pif. Il valore dell’operazione si aggira intorno a 80 miliardi di dollari (70 miliardi di euro), in base alla capitalizzazione di mercato della società energetica. Lo Stato rimarrà il maggiore azionista di Saudi Aramco con oltre il 94 per cento delle azioni, ha spiegato lo stesso principe in una nota. Il trasferimento delle azioni dovrebbe aiutare a rafforzare gli asset gestiti dal Fondo per gli investimenti pubblici, che dovrebbero crescere fino a circa 4.000 miliardi di riyal (1.007 miliardi di dollari o 930 miliardi di euro) entro la fine del 2025, secondo i piani delle autorità saudite. Aramco ha confermato in una dichiarazione che il trasferimento è avvenuto tramite transazione privata tra il governo e il fondo statale. "La società non è parte del trasferimento e non ha stipulato alcun accordo, né pagato o ricevuto alcun ricavo da tale trasferimento", ha affermato l’azienda, assicurando che la cessione delle azioni non influenzerà le operazioni, la strategia la politica di distribuzione dei dividendi o il quadro di governance della società. (Res)