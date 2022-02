Business news: presidente egiziano Al Sisi, spesi 400 miliardi di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture in 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha attuato un programma di riforme economiche, che ha portato allo sviluppo delle infrastrutture del Paese. Lo ha affermato il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, durante il suo discorso di apertura della Conferenza internazionale sul petrolio Egyps 2022, in corso al Cairo. L'Egitto ha speso 400 miliardi di dollari in 7 anni per migliorare le infrastrutture a beneficio dei cittadini e nell'ambito dell'iniziativa "una vita dignitosa" per lo sviluppo dei villaggi egiziani, per un valore di 40 miliardi di dollari, ha affermato Al Sisi. L'Egitto ha investito nella creazione della rete elettrica di controllo, di trasmissione e di produzione, in grado di accogliere il trasporto verso Paesi come Libia, Sudan, Israele, Giordania e Arabia Saudita, ha aggiunto Al Sisi. Lo sviluppo delle infrastrutture in Africa richiede ingenti investimenti, ha spiegato, sottolineando che i Paesi africani non sono ancora pronti ad attrarre investimenti in energie alternative, a causa di conflitti e instabilità. Al Sisi ha invitato le compagnie petrolifere e del gas che hanno partecipato alla conferenza a pensare ai 50 Paesi africani, a conoscere la loro disponibilità nell'attuare nuovi requisiti di energia rinnovabile entro i prossimi 20-30 anni mentre soffrono dell'instabilità, dell'aumento del terrorismo e dell'estremismo. "L'Africa per ragioni storiche è sempre in ritardo e noi ne facciamo parte. Non è possibile che i Paesi africani paghino questo prezzo", ha detto Al Sisi, aggiungendo che è irragionevole che l'Africa paghi gli effetti derivanti dal periodo in cui esisteva il colonialismo e lo sfruttamento delle sue risorse per lunghissimi anni, fino a quando l'Africa è diventata il continente meno sviluppato del mondo, ha entrate limitate e la povertà e l'ignoranza sono cresciute enormemente. (Cae)