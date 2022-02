Business news: presidente egiziano Al Sisi riceve amministratore delegato azienda statunitense Apache

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha incontrato lo scorso 14 febbraio al Cairo John Christman, amministratore delegato della società statunitense Apache, specializzata nel campo della ricerca e dell'esplorazione petrolifera. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi, secondo il quale l’incontro è avvenuto a margine della Conferenza internazionale sul petrolio Egyps 2022, in corso al Cairo. In questa occasione, Al Sisi ha elogiato “la portata degli investimenti della società Apache nell’esplorazione e produzione di gas e petrolio, che stanno trasformando l’Egitto in un centro regionale per la produzione e il commercio di energia nel Mediterraneo orientale”. “L'Egitto sta cercando di favorire l’incremento delle attività e degli investimenti di Apache per aumentare le esplorazioni nel campo del gas e del petrolio”, ha proseguito Al Sisi. Da parte sua, Christman ha espresso il suo apprezzamento per la partnership strategica con l'Egitto, elogiando lo sviluppo delle infrastrutture petrolifere e del gas in Egitto e i progetti di cooperazione regionale in corso con i Paesi vicini. (Cae)