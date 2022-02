Business news: Emirati e Turchia firmano 13 accordi durante missione presidente Erdogan ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato 13 accordi durante la storica visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ad Abu Dhabi, la prima dal febbraio 2013. Secondo quanto riferisce la presidenza turca in un comunicato stampa, gli accordi firmati il 14 febbraio alla presenza di Erdogan e dell’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, riguardano i settori della difesa, della salute, dei cambiamenti climatici, dell'industria, della tecnologia, della cultura, dell'agricoltura, del commercio, dell'economia, dei trasporti terrestri, marittimi, giovani, gestione dei disastri, meteorologia e della comunicazione. Per quanto riguarda il settore della difesa, ambito in cui la Turchia sta facendo importanti investimenti soprattutto nella produzione di droni, i rappresentanti dei due Paesi hanno firmato una lettera di intenti sull'inizio degli incontri di cooperazione nel settore della difesa tra il governo turco e quello degli Emirati. Il documento è stato firmato dal presidente dell'Industria della difesa (Ssb) Ismail Demir e dal direttore generale del Consiglio economico di Tawazun (l'autorità per gli acquisti nei settori di difesa e sicurezza degli Emirati) Tareq Abdul Raheem Al Hosani. (Res)