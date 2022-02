Business news: Algeria, meno tasse e più controlli, così il governo affronta i rincari mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno tasse su prodotti alimentari e apparecchiature informatiche, più controlli sul contrabbando e sulle sovvenzioni statali, stop all'export di rifiuti, razionalizzazione delle acque in vista del Ramadan e dell'estate: è questa la ricetta del governo dell'Algeria per far fronte i rincari mondiali, definiti "vertiginosi" dal Consiglio dei ministri tenuto del fine settimana. Secondo "Le Soir d'Algerie", l'obiettivo del Paese produttore di gas e membro del cartello petrolifero Opec è mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi per i cittadini, attuando delle disposizioni emergenziali provvisoria fino a quando i prezzi non si stabilizzeranno. Il ministero del Commercio, infatti, è chiamato a coordinarsi con le forze di sicurezza per contrastare il contrabbando di prodotti di consumo, fenomeno che causa gravi perdite all'economia nazionale. Per colmare il divario tra i prezzi internazionali e quelli praticati sul mercato locale, lo Stato d'ora in poi pagherà la differenza attraverso l'Ufficio interprofessionale dei cereali, rafforzando i controlli sui settori che si avvalgono del sostegno governativo. Quanto al dossier della dissalazione dell'acqua marina, il capo dello Stato ha concesso un mese di tempo al settore per rivalutare tetto dei consumi, in particolare nelle grandi città di Algeri, Orano e Costantina, ritenuto eccessivo. È stato inoltre chiesto di mettere in atto un piano che consenta un regolare l'approvvigionamento di acqua potabile in previsione del mese di Ramadan e dell'estate. Con riferimento al settore dell'elettronica, il ministro dell'Industria è stato incaricato di procedere all'elencazione di tutti gli operatori attivi al fine di vietare l'importazione di prodotti che vengono realizzati nel Paese nordafricano. Un'altra decisione annunciata in Consiglio dei ministri è il congelamento dell'esportazione di rifiuti ferrosi a partire dalla fine di marzo: lo smaltimento avverrà al livello nazionale, in attesa di regolamentare il comparto. (Ala)