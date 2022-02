Business news: Egitto, concesse 4 nuove licenze bunkeraggio marittimo Mar Rosso e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha concesso due licenze per il bunkeraggio marittimo nel Mediterraneo a due aziende, la svizzera Minerva e Peninsula, con sede a Gibilterra. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a margine della conferenza Egyps 2022, in corso al Cairo. Inoltre, Minerva e Coral Energy hanno ottenuto anche la licenza per la stessa attività nel Mar Rosso, secondo quanto ha dichiarato El Molla. La concessione di queste licenze rientra nel quadro della strategia per trasformare l'Egitto in un centro regionale per il commercio e la circolazione dell'energia e nel tentativo di diventare un centro leader nel campo del bunkeraggio per le navi, ha affermato El Molla. (Cae)