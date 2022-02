Business news: Egitto, disoccupazione scende al 7,4 per cento nel quarto trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 7,4 per cento della forza lavoro totale nel quarto trimestre del 2021, in calo rispetto al 7,5 per cento del terzo trimestre. Lo ha riferito l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche egiziana in un comunicato, secondo il quale il tasso di disoccupazione ha però registrato un aumento dello 0,2 per cento rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente. L’Agenzia egiziana ha riferito che i disoccupati nel Paese sono in totale 2,2 milioni, di cui un milione e 280 mila uomini e 920 mila donne, mentre 29,7 milioni di persone hanno un impiego. (Cae)