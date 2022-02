Business news: Uemoa sul Mali, inadempienze del debito dovute alle sanzioni superano i 93 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mali è inadempiente per circa 54 miliardi di franchi Cfa (circa 93 milioni di dollari) in pagamenti di interessi e capitale da gennaio a causa delle sanzioni imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). È quanto emerge dai dati dell'agenzia per il debito dell'Unione monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa), Umoa-Titres, pubblicati oggi. Le inadempienze, afferma l'agenzia, evidenziano il peggioramento della situazione economica del Mali a causa delle severe sanzioni, tra cui la chiusura delle frontiere e le restrizioni finanziarie imposte al Paese dal blocco regionale per il ritardo delle elezioni da parte della giunta militare salita al potere nel Paese dopo il colpo di Stato dell'agosto 2020. I dati hanno mostrato che il Mali ha mancato i pagamenti degli interessi sui buoni del tesoro in quattro occasioni dalla fine di gennaio, in particolare la scadenza del 10 febbraio per pagare il capitale su un titolo del tesoro. "Va notato che questo incidente di pagamento si verifica in un contesto in cui lo Stato del Mali è soggetto a sanzioni contro di esso da parte dei capi di Stato della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale", ha affermato l'agenzia del debito in una nota. Il Mali ha decine di buoni del tesoro e obbligazioni in scadenza quest'anno: la prossima è un'obbligazione triennale da 71,68 milioni di dollari emessa nel 2019 e che scadrà il prossimo 28 febbraio, mentre un'altra è in scadenza il 9 marzo. (Res)