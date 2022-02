Business news: Somalia, Banca africana di sviluppo stanzia 4,3 milioni di dollari per sostenere settore statistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (AfDb) ha approvato una sovvenzione di 4,3 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo degli studi statistici della Somalia. La sovvenzione, afferma l'AfDb in un comunicato, prevede la fornitura di assistenza tecnica e formazione del personale presso l'Ufficio nazionale di statistica della Somalia e i dipartimenti di statistica degli Stati di Hirshabelle, Galmudug e Oltregiuba. Circa 90 dipendenti riceveranno una formazione sulla raccolta, la compilazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici. Altre attività del progetto comprendono la produzione di manuali e linee guida conformi alle best practice internazionali. Inoltre, il finanziamento consentirà di istituire e migliorare le strutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) presso l'Ufficio nazionale di statistica e i dipartimenti di statistica degli Stati beneficiari. Il progetto fa parte dei piani per ricostruire la capacità istituzionale della Somalia, indebolita da diversi anni di conflitto. L'assenza di dati economici e sociali solidi ha ostacolato la pianificazione e limitato gli investimenti nel Paese. L'obiettivo è utilizzare maggiormente le statistiche, in particolare per la formulazione, la pianificazione, il processo decisionale, il monitoraggio e la valutazione delle politiche, in linea con il nono Piano di sviluppo nazionale del Paese e con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle statistiche. (Res)