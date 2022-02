Business news: Africa, distribuiti in 16 Stati 20 mila palloni sonda forniti dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 20 mila palloni sonda prodotti da un'azienda in Cina sono stati distribuiti in 16 Stati africani, con l’obiettivo di agevolarne l’osservazione metereologica.L'altitudine operativa dei dispositivi supera del 20 per cento quella dei palloni meteorologici attualmente utilizzati in Paesi come Benin e Mauritius, ha precisato l’Istituto di ricerca e design Zhuzhou Rubber di ChemChina, il produttore. L’operatività a simili altitudini, ha spiegato la società, consente di ottenere dati più accurati su velocità del vento, temperatura e umidità dell’aria, che aiuteranno i Paesi a migliorare la prevenzione e la gestione delle calamità naturali. L'azienda esporta annualmente oltre 130.000 palloni sonda in oltre 40 Paesi e regioni, tra cui Malesia, Indonesia, Mongolia, India e Turchia. (Cip)