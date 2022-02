Business news: Algeria, Nigeria e Niger firmano dichiarazione congiunta costruzione gasdotto trans-sahariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria, Nigeria e Niger hanno firmato una dichiarazione congiunta a Niamey per la definizione di una tabella di marcia volta alla realizzazione del gasdotto transahariano (Trans-Saharan Gas-Pipeline, Tsgp). Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Il documento è stato firmato nella capitale nigerina dal ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e dalle controparti di Nigeria e Niger, rispettivamente il ministro di Stato per le risorse petrolifere Timipre Sylva e il ministro del Petrolio e dell’Energia Mahamane Sani Mahamadou. Secondo quanto riferiscono i media algerini, la dichiarazione mira ad accelerare i preparativi dell’ambizioso progetto. Nella dichiarazione, i ministri dei tre Paesi hanno manifestato la volontà di realizzare questo progetto strategico comune, che dovrebbe in particolare collegare il mercato europeo ai giacimenti di gas della Nigeria attraverso l'Algeria e il Niger. Le tre parti si sono impegnate, attraverso la dichiarazione firmata, a portare avanti e completare il progetto di gasdotto. Il ministro di Stato nigeriano Sylva ha dichiarato durante l’incontro tripartito "i tre Paesi, in Stati vicini e africani, dovranno unirsi oggi più che mai per la realizzazione di questo progetto". Secondo quanto riporta l’”Aps”, Sylva ha assicurato che la Nigeria avvierà quanto prima la costruzione della maggior parte del gasdotto transahariano (614 chilometri) che si trova sul suo territorio. Da parte sua, Arkab ha ribadito l'impegno dell'Algeria per il completamento del gasdotto e la sua disponibilità a mobilitare "tutti i mezzi" per rendere questo progetto un successo, mentre il ministro del Petrolio nigerino ha accolto con favore gli impegni presi da ciascuna delle due controparti per rilanciare questo "grande progetto", riaffermando "la volontà di Niamey di contribuire in modo significativo ad esso". Con una lunghezza di 4.128 chilometri, di cui 1.037 chilometri in territorio nigeriano, 841 chilometri in Niger e 2.310 chilometri in Algeria, il gasdotto Tsgp collegherà i giacimenti di gas della Nigeria (da Wari sul fiume Niger) al confine algerino, per collegarsi la rete algerina e vendere la produzione di gas nigeriana, in particolare sui mercati europei. Secondo le stime finanziarie stabilite quando è stato lanciato nel 2009, il costo di investimento di questo progetto era stato stimato in 10 miliardi di dollari. (Ala)