Business news: Eni, in Africa passi avanti in progetti di biofuel

- In Africa "in collaborazione con i governi di Kenya, Angola, Congo e Costa d’Avorio stiamo facendo passi avanti nei progetti di biofuel attraverso la creazione di filiere integrate di agro-biofeedstock non in competizione con la catena alimentare per approvvigionare le bio-raffinerie Eni e decarbonizzare il mix energetico locale. Lo rende noto Eni, illustrando le iniziative per la decarbonizzazione, dopo che il Cda ha approvato i risultati consolidati dell’esercizio e del quarto trimestre 2021. Nell’ambito delle iniziative relative al trasporto e stoccaggio della CO2 - rende sempre noto Eni - il progetto HyNet nella baia di Liverpool, a guida Eni, è stato inserito dalle autorità britanniche tra le iniziative prioritarie per l’accesso ai fondi pubblici nell’ambito del piano di decarbonizzazione del Paese. (Rin)