Business news: Oms fornirà tecnologia per vaccini mRna a diversi Paesi in Africa

- Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sudafrica e Tunisia sono i primi sei Paesi che riceveranno la tecnologia necessaria per la produzione di vaccini mRna in Africa. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a margine del vertice tra Unione europea e Unione africana, in chiusura oggi a Bruxelles. I sei Paesi hanno fatto domanda e sono stati selezionati come destinatari. L'annuncio è stato fatto in una cerimonia ospitata dal Consiglio europeo, dalla Francia, dal Sudafrica e dall'Oms in presenza del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del presidente francese, Emmanuel Macron, del presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, del capo di Stato del Senegal e presidente di turno dell'Unione africana, Macky Sall, del presidente keniota Uhuru Kenyatta, del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, del presidente tunisino Kais Saied e del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi. (Beb)