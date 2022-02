Business news: Unione europea annuncia progetti pilota su transizione energetica in cinque Paesi dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si impegna ad avviare una serie di progetti pilota in Senegal, Egitto, Costa d'Avorio, Kenya e Marocco per promuovere un'efficace transizione energetica e prevenire i cambiamenti climatici in stretta collaborazione con i Paesi dell'Unione africana (Ua). E'l'impegno espresso in un comunicato dalla presidenza francese, che ricopre la presidenza di turno dell'Unione europea, al termine del sesto vertice tra Ue e Ua, in chiusura oggi a Bruxelles. "Tutti i partner internazionali sono incoraggiati a unirsi a questi sforzi. Altre collaborazioni saranno esplorate in Africa e altrove", si legge nel comunicato, nel quale si annuncia il lancio di "un'iniziativa collettiva per sviluppare nuove partnership per una Transizione energetica sostenibile in Africa", con l'obiettivo di "tradurre in azione gli obiettivi climatici (sottoscritti nell'Accordo di Parigi del 2015 e la Cop26 dello scorso anno ndr), con risultati concreti e rapidi su larga scala sul campo, a beneficio delle popolazioni locali". Parigi precisa inoltre che le rispettive presidenze dell'Unione europea, dell'Unione africana, del G7 e della COP27 "hanno riaffermato la loro determinazione a lavorare in stretta consultazione per dare a questi processi un forte slancio politico a lungo termine". (Com)