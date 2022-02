Business news: Ue-Africa, lanciata iniziativa per sviluppo proteine vegetali, progetti pilota in Benin, Costa d'Avorio, Senegal e Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell'Unione europea e dell'Unione africana riuniti a Bruxelles in occasione del sesto vertice Ue-Ua, in chiusura oggi, hanno annunciato un'iniziativa congiunta per promuovere lo sviluppo della coltivazione di proteine ​​vegetali in Africa, un progetto che nel continente sarà sostenuto inizialmente da Benin, Costa d'Avorio, Senegal e Ciad. Lo riferisce in un comunicato la presidenza francese, che guida quest'anno il Consiglio dell'Ue, precisando che i progetti hanno l'obiettivo di migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale in Africa e forniranno un percorso verso uno sviluppo economico e umano sostenibile incentrato sui piccoli proprietari. L'iniziativa, si legge nel testo, si baserà su un piano d'azione collettivo per lo sviluppo di colture proteiche aperto a tutti i paesi africani e realizzato in collaborazione con partner finanziari internazionali e organizzazioni regionali africane. (Beb)