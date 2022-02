Ucraina: nottata di scontri di artiglieria nel Donbass mentre proseguono sforzi diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi telefonata fra Macron e Putin mentre Biden convoca il Consiglio di sicurezza nazionaleSono proseguiti per gran parte della nottata gli scontri nel Donbass fra le forze armate ucraine e i separatisti filorussi di Donetsk e Luhansk. Solo nella giornata di ieri la Missione di monitoraggio dell’Osce ha riscontrato oltre 1.500 violazioni del cessate il fuoco, ma questo numero sembra destinato ad aumentare visti i colpi di artiglieria sparati nella notte appena trascorsa. Durante il fine settimana, sta proseguendo l’operazione di evacuazione da ambo le parti dei civili nelle regioni lungo la linea di contatto: i residenti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk stanno riparando nella regione russa di Rostov, proprio dove ieri funzionari del Servizio di sicurezza federale (Fsb) hanno riferito essere caduti due proiettili di artiglieria che, tuttavia, non hanno causato vittime o feriti. Il Cremlino insiste sul fatto che non ha alcun piano d’invasione dell’Ucraina, ma resoconti come quelli relativi ai proiettili caduti a Rostov e le esercitazioni di deterrenza strategica svoltesi sabato contribuiscono ad alimentare le tensioni. In questo contesto già teso, peraltro, si inserisce il discorso tenuto ieri dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il capo dello Stato di Kiev ha condannato "la politica di pacificazione" nei confronti della Russia e chiesto "tempi chiari e fattibili" in merito all’adesione dell’Ucraina alla Nato.L’occidente teme che la Russia possa utilizzare un pretesto per procedere a un’invasione dell’Ucraina, e proprio per questo motivo proseguono gli sforzi diplomatici volti a scongiurare uno scenario bellico. Il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà oggi con l’omologo russo, Vladimir Putin, e secondo quanto riferisce l’Eliseo la conversazione odierna costituisce "l'ultimo sforzo possibile e necessario per evitare un grande conflitto in Ucraina". Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico il presidente statunitense, Joe Biden, ha convocato una riunione della sua squadra per la sicurezza nazionale, un evento abbastanza raro che denota l’urgenza della situazione. "Tutti i segnali indicano che la Russia sta pianificando un attacco a tutti gli effetti contro l'Ucraina", ha affermato ieri sera il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista all’emittente televisiva tedesca “Ard”. Parole sempre allarmistiche, se non addirittura catastrofiche, sono giunte dal primo ministro britannico, Boris Johnson, secondo cui il piano della Russia di invadere l'Ucraina porterebbe al più grande conflitto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. (Res)