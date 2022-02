Viterbo: uomo barricato a Civita Castellana, feriti un carabiniere e un poliziotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine sono riuscite ad entrare nell'appartamento in cui era barricato, da oggi pomeriggio, un 49enne a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L'uomo era armato di un'arma ad aria compressa e di una spada giapponese. Secondo quanto apprende agenzia Nova, con la pistola, nel pomeriggio, ha ferito ad un labbro un carabiniere, mentre con la spada, al momento dell'irruzione, ha ferito un agente di polizia. Al momento l'appartamento sembra essere stato messo in sicurezza.(Rer)