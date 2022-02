Tunisia: Taboubi riconfermato segretario generale sindacato Ugtt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noureddine Taboubi è stato rieletto per un secondo mandato alla guida del potente sindacato Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) dopo essere subentrato a Houcine Abbassi nel 2017. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. L’elezione è avvenuta al termine del 25mo congresso nazionale dell'Ugtt svoltosi a Sfax nel sud della Tunisia. Parlando ai media, Taboubi ha detto che il sindacato lavorerà “per salvare la Tunisia”. “Il Paese ha bisogno di noi più che mai. Continueremo la lotta per le libertà pubbliche e individuali, nonché per i diritti economici e sociali", ha aggiunto Taboubi che è stato eletto per un nuovo mandato dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero 517 voti su un totale di 620. (Tut)