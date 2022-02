Ndrangheta: sindaco Nettuno, sia fatta presto chiarezza, mia azione votata a legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda sulle infiltrazioni mafiose della 'ndrangheta che ha investito "la nostra città sono il primo a volere che sia fatta al più presto chiarezza". Lo dichiara in una nota il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola. "Tutta l’azione politica e amministrativa nel mio mandato è sempre stata votata alla trasparenza e alla legalità. Proprio per questo ho chiesto un incontro al Prefetto di Roma che dovrebbe tenersi già questo martedì - ha aggiunto il sindaco -. Il mio impegno è stato, e sempre sarà, per il bene di Nettuno. In questo momento più che mai tutti noi dobbiamo agire per l’interesse della nostra città senza polemiche o strumentalizzazioni. Riservo massima fiducia nel lavoro della magistratura. Ho dato disposizione agli uffici di dare tutto il supporto possibile alle indagini qualora fosse necessario ed io in primis sono a completa disposizione degli inquirenti nell’interesse del buon nome della nostra città", conclude Coppola.(Com)