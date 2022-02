Business news: presidente Tsai, Taiwan pronta a rivedere norme commerciali per aderire a Cptpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp) richiede "standard elevati" ma Taiwan "farà del suo meglio" per ottenere accesso al blocco commerciale, incluso rivedere norme e regolamenti in materia di scambi di beni e servizi, investimenti e mobilità del lavoro. Lo ha dichiarato la presidente di Taiwan nonché leader del Partito progressista democratico (Ppd), Tsai Ing-wen, nel corso di una riunione con il Comitato permanente della forza politica. Taiwan ha presentato domanda per entrare a far parte dell'accordo commerciale (che rappresenta il 13,4 per cento del prodotto interno lordo globale) lo scorso settembre, meno di una settimana dopo che la Cina aveva presentato la propria candidatura. (Cip)