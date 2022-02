Business news: Cina, trasporto aereo merci prossimo ai livelli pre-pandemia a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto aereo delle merci in Cina è tornato quasi ai livelli pre-pandemia il mese scorso. Il volume dei beni aviotrasportati ha raggiunto circa 654 mila tonnellate, pari al 97,3 per cento della quantità registrata a gennaio 2019. Lo ha riferito l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac), precisando tuttavia che il dato rappresenta un calo di 2,3 punti percentuali rispetto a gennaio 2021. Sempre a gennaio, l'industria dell'aviazione civile ha gestito 29,51 milioni di viaggi, in calo del 2,2 per cento su base annua, secondo il Caac. (Cip)