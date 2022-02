Business news: sottosegretario Di Stefano partecipa a firma di due accordi di cooperazione economica con Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha presenziato alla firma di "due importanti intese economiche": un accordo di collaborazione tra la Camera di commercio italiana a Singapore (Iccs) e la locale Agenzia per lo sviluppo economico (Edb) e un memorandum d'intesa tra l'Agenzia Ice e la Singapore Manifacturing Federation (Smf), associazione storica che raggruppa circa 5 mila imprese con base a Singapore, promuovendone gli interessi commerciali e in materia di investimenti. Lo riferisce lo stesso Di Stefano in un post su Facebook. Il sottosegretario ha ricordato come a Singapore, tuttora prima destinazione dell’export italiano nell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), siano presenti più di 700 imprese italiane operative in settori ad alto valore aggiunto come quello agroindustriale, energetico, farmaceutico, tecnologico, logistico. "Fondamentale, per mantenere questa dinamica espansiva, sviluppare nuovi strumenti per facilitare la condivisione di informazioni, la segnalazione di opportunità commerciali di rilievo, la rimozione di barriere agli investimenti, la promozione di fiere, la realizzazione di missioni, business forum, convegni e altre attività di formazione", ha concluso Di Stefano (Res)