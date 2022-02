Business news: Corea del Sud, SK hynix presenta nuovi chip di memoria 16 volte più veloci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso sudcoreano dei semiconduttori SK hynix ha presentato una nuova generazione di chip di memoria, che secondo l'azienda sono in grado di processare dati 16 volte più velocemente riducendo al contempo il consumo di energia elettrica dell'80 per cento. I nuovi chip process-in-memory (Pim) sono in grado al contempo di accumulare dati e processarli, contrariamente ai chip di memoria ordinari, che si limitano al solo stoccaggio. I Pim si stanno affermando come componenti chiave nei settori dell'intelligenza artificiale e del big data proprio in virtù della loro capacità di assolvere simultaneamente a due funzioni, e conferire così ulteriore potenza di computazione ai sistemi informatici che ne fanno uso. "I computer dotati di chip Pim al posto dei generici chip Dram possono aumentare la potenza di calcolo di 16 volte. I Pim possono ridurre inoltre la quantità di dati di Cpu e le Gpu, consentendo ai computer di consumare sino all'80 per cento di energia in meno", ha dichiarato un rappresentante dell'azienda. SK hynix presenterà ufficialmente i risultati conseguiti nel settore dei Pim in occasione della Solid-State Circuits Conference, uno dei principali eventi globali del settore dei semiconduttori, in programma a San Francisco alla fine di febbraio. (Git)