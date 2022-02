Business news: Corea del Sud, sindacati minacciano storico sciopero contro Samsung Electronics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei lavoratori sudcoreani hanno minacciato di indire il primo sciopero da 50 anni a questa parte, in risposta al rifiuto del colosso dell'elettronica Samsung Electronics di aumentare le retribuzioni dei dipendenti e concedere loro uno speciale congedo retribuito la prossima estate. I rappresentanti di quattro sigle sindacali che contano tra i loro iscritti oltre 5mila dipendenti di Samsung hanno dichiarato che tenteranno di far progredire i negoziati con l'azienda, ma di essere anche pronti ad una mobilitazione assieme ad alti sindacati. Samsung colta più di 110mila dipendenti in Corea del Sud; le richieste di aumento salariale seguono due anni di fatturati e utili record per l'azienda, tra le principali beneficiarie del boom della domanda globale di semiconduttori. (Git)