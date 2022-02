Ucraina: Stoltenberg, tutto indica che Russia sta pianificando un attacco "su vasta scala"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i segnali indicano che la Russia sta pianificando un attacco "su vasta scala" contro l'Ucraina. Lo ha detto all'emittente televisiva tedesca "Ard il segretario generale dell'alleanza militare, Jens Stoltenberg. "Le truppe non vengono ritirate dal confine, come dice la Russia, ma ne vengono aggiunte di nuove", ha aggiunto il segretario generale. "Ci sono anche segnali che la Russia si stia preparando a creare un pretesto per un attacco", ha proseguito Stoltenberg. In merito alle richieste di aiuto espresse dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi durante il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, Stoltenberg ha affermato: "Stiamo aiutando l'Ucraina a rafforzare le sue capacità di difesa. Offriamo formazione, attrezzature e aiuto per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione euro-atlantica".(Geb)