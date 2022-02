Business news: chimica, sussidi di Stato di tre Paesi asiatici sotto la lente dell'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'India ha intrapreso una indagine in merito alle politiche di sussidio adottate da Malesia, Indonesia e Thailandia nei confronti dei loro esportatori di sostanze chimiche utilizzate per la produzione di prodotti per l'igiene personale, come saponi e detergenti. Lo riferisce il quotidiano "The Hindu", secondo cui l'indagine è stata intrapresa dal direttorato generale di Tutela commerciale alle dipendenze del ministero del Commercio indiano in risposta alla denuncia di una azienda nazionale del settore chimico, Vvf India Ltd. L'indagine ha per oggetto programmi di sussidio varanti dai tre Paesi del Sud-est asiatico a beneficio dei loro esportatori di alcoli grassi. Vvf India sostiene che i produttori ed esportatori di alcoli grassi da Malesia, Indonesia e Thailandia abbiano beneficiato di sussidi di Stato a diversi livelli, acquisendo di conseguenza un vantaggio competitivo indebito rispetto alle aziende indiane concorrenti. (Inn)