- La casa automobilistica tedesca Audi e la cinese First Automobile Works (Faw) hanno ottenuto il via libera per costruire uno stabilimento di veicoli elettrici a Changchun, nel nord-est della Cina. La costruzione dell'impianto da 21 miliardi di yuan (3,3 miliardi di dollari) dovrebbe iniziare ad aprile ed essere completata entro dicembre 2024. (Cip)