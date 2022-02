Business news: multinazionale cinese Huawei, pronti a collaborare con autorità fiscali India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Huawei “collaborerà pienamente” con le autorità fiscali dell’India dopo le ispezioni condotte dal dipartimento di Imposta sul reddito in diverse sedi della società nel Paese, inclusi gli uffici a Nuova Delhi, Gurgaon e Bangalore. Secondo quanto riferito dai media locali, i funzionari hanno esaminato diversi documenti, tra cui libri contabili e registri delle transazioni estere di Huawei, cerando prove di evasione fiscale. Alcuni sono stati sequestrati. “Siamo stati informati della visita del dipartimento nel nostro ufficio e anche del loro incontro con parte del personale”, ha dichiarato Huawei in una nota, dicendosi “fiduciosa che le nostre operazioni in India siano saldamente conformi a tutte le leggi e i regolamenti. Ci rivolgeremo ai dipartimenti governativi competenti per ulteriori informazioni e coopereremo pienamente secondo le norme e i regolamenti”. (Cip)