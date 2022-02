Business news: ministero del Commercio Cina, discutiamo procedure di adesione al Partenariato transpacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è in contatto e dialoga con i Paesi membri dell'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (Cptpp) in merito alle procedure di adesione al patto di libero scambio. Lo ha dichiarato il portavoce del dicastero, Gao Feng, al quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times". La Cina ha studiato i contenuti dell'accordo ed è disposta a lavorare per allinearsi ai suoi standard e alla sua normativa, ha aggiunto il portavoce. Le dichiarazioni fanno eco a quelle rilasciate dalla presidente progressista di Taiwan, Tsai Ing-wen, la quale ha comunicato che l'Isola "farà del suo meglio" per ottenere accesso al blocco commerciale, incluso rivedere norme e regolamenti in materia di scambi di beni e servizi, investimenti e mobilità del lavoro. Taiwan ha presentato domanda per entrare a far parte dell'accordo commerciale (che rappresenta il 13,4 per cento del prodotto interno lordo globale) lo scorso settembre, meno di una settimana dopo che la Cina aveva presentato la propria candidatura. (Cip)