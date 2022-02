Business news: Cathay Pacific, traffico passeggeri in calo del 18,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, ha trasportato un totale di 24.699 passeggeri a gennaio 2022, in calo del 18,8 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021 e di 99,2 punti percentuali rispetto al 2019. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dalla compagnia, la quale imputa il decremento alla persistente circolazione del Covid-19 e alla rigida normativa varata da Hong Kong per contenerlo. I profitti mensili (misurati in passeggeri per chilometro, Rpk) sono diminuiti del 23,4 per cento su base annua e del 99 per cento rispetto a gennaio 2019. La compagnia terrà programmi di volo "altamente ridotti" almeno fino alla fine di marzo, in vista dell'estensione delle misure di quarantena per l'equipaggio con sede a Hong Kong e delle limitazioni al traffico aereo imposte dall'amministrazione. (Cip)