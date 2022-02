Business news: yuan quarta valuta più usata al mondo per valore dei pagamenti a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio lo yuan ha mantenuto la sua posizione di quarta valuta più usata al mondo per valore dei pagamenti, con una quota del 3,2 per cento a livello globale. Lo riferisce la Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (Swift), un fornitore globale di servizi di messaggistica finanziaria. Il valore dei pagamenti in yuan è aumentato del 10,85 per cento rispetto a dicembre 2021, mentre in generale tutte le valute di pagamento hanno perso il 6,48 per cento. In termini di pagamenti internazionali, fatta eccezione per quelli all'interno dell'eurozona, la valuta cinese si è classificata quinta con una quota del 2,29 per cento a gennaio 2022. (Cip)