Business news: Hong Kong, Camera di commercio abbassa stime di crescita per il 2022 all'1,2 per cento

- La Camera di commercio generale di Hong Kong (Hkgcc) prevede che l'economia della municipalità si espanderà dell'1,2 per cento nel 2022, una revisione al ribasso di 1,6 punti percentuali rispetto alle stime di dicembre 2021. Lo ha comunicato il presidente dell'ente, Peter Wong Tung Shun, aggiungendo che la nuova ondata epidemica e i conseguenti ritardi nell'apertura dei confini con la Cina continentale hanno posto molteplici ostacoli alle imprese, specialmente a quelle che "non sono in grado di mantenere le operazioni da remoto". La Camera prevede inoltre un incremento della disoccupazione del 4,8 per cento entro fine anno, in rialzo di 1,1 punti percentuali rispetto alla previsione precedente. Le vendite al dettaglio diminuiranno del due per cento, restringendo di tre punti percentuali l'ultima stima e, nello stesso periodo, il tasso di crescita delle esportazioni passerà dal sette al sei per cento. (segue) (Cip)