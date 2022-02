Business news: ministero del Commercio Cina, India smetta di discriminare le nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica "che l'India migliori il suo ambiente imprenditoriale e tratti tutti gli investitori stranieri, comprese le imprese cinesi, in modo equo, trasparente e non discriminatorio". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio, Gao Feng, dopo che il ministero dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione di Nuova Delhi ha vietato 54 app cinesi citando minacce alla sicurezza nazionale. Gli investitori stranieri hanno creato molte opportunità di lavoro in India e hanno contribuito positivamente allo sviluppo economico del Paese, ha affermato Gao, secondo la cooperazione economica sino-indiana ha dimostrato "salda tenuta" e "grande potenziale". (Cip)