Business news: Singapore, Di Stefano incontra vertici fondi sovrani Gic e Temasek

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha terminato la sua missione a Singapore "incontrando i vertici dei due Fondi sovrani del Paese, Gic e Temasek, che insieme detengono asset per circa mille miliardi di euro". Lo ha reso noto lo stesso Di Stefano su Facebook sottolineando che "questi Fondi sono molto attivi anche in Europa e possiedono quote di varie imprese italiane, anche ben conosciute". "Oltre a esprimere grande apprezzamento per l'interesse dei due Fondi verso il tessuto economico italiano, ho raccontato gli enormi cambiamenti che stiamo attuando nella burocrazia italiana e le grandi iniziative economiche che stiamo avviando, grazie al Pnrr, su energie rinnovabili, digitalizzazione e sostenibilità, in modo da poter individuare ambiti per ulteriori investimenti di interesse dei fondi", ha riferito il sottosegretario. "Questo tipo di operazioni è buono per l'Italia, perché rende più solide le nostre imprese e aumenta la loro capacità di penetrare il mercato asiatico, senza comportare allo stesso tempo rischi di concorrenza sleale o di delocalizzazione della produzione", ha spiegato. "Singapore sarà per noi un partner sempre più importante perché, oltre a trovarsi al cuore di una regione strategica, è una vera economia di mercato ed un Paese amico. Aspetti fondamentali per intrattenere relazioni d'affari proficue per tutti ed equilibrate", ha concluso Di Stefano, la cui trasferta prosegue in Malesia. (Res)