Business news: Taiwan, valore della produzione di semiconduttori aumentato del 26,7 per cento nel 2021

- Il valore della produzione di semiconduttori a Taiwan ha raggiunto 146,76 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 26,7 per cento su base annua. Lo ha riferito l'Istituto di ricerca sulla tecnologia industriale (Itri), un'organizzazione no-profit con sede sull'Isola e uffici negli Stati Uniti, in Giappone, Russia e Germania. L'istituto prevede che la cifra potrebbe crescere del 17,7 per cento nel corso dell'anno, una crescita sostenuta dalla forte carenza di semiconduttori a livello globale. In base alle statistiche del Centro strategico internazionale per l'industria, la scienza e la tecnologia dell'Itri, il settore della progettazione di circuiti integrati ha registrato un valore di produzione di 43,36 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 42,4 per cento. (Cip)