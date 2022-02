Business news: Taiwan, salari medi reali in lieve calo nel 2021, primo decremento in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari medi reali percepiti dai dipendenti di Taiwan a livello mensile hanno subito il primo calo in cinque anni nel 2021, diminuendo dello 0,04 per cento rispetto al 2020. Lo ha riferito la Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas), precisando che le retribuzioni si sono attestate a circa 1.485 dollari. Nel 2021, i dipendenti hanno percepito uno stipendio medio su base mensile di 1.549 dollari, in aumento dell'1,93 per cento rispetto all'anno precedente. I guadagni medi su mese, che coprono lo stipendio regolare e il reddito maturato con straordinari e bonus, sono aumentati del 2,94 per cento annuo a circa duemila dollari, secondo la direzione. Nel frattempo, dopo l'adeguamento per l'inflazione, i guadagni mensili reali sono stati in media di 1.916 dollari nel 2021, in aumento dello 0,96 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)